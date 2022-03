Hovertone : la technologie montoise au service du monde qui nous entoure

Des ingénieurs qui travaillent pour un musée, l’image semble impossible. Et pourtant, c’est bien la mission d’Hovertone, une société montoise qui compte dans ses rangs des ingénieurs, dont le but est de mieux nous faire comprendre le monde qui nous entoure.

Grâce à eux, et à des technologies comme l’intelligence artificielle, les visites dans les musées sont plus interactives. Exemple à Sparkoh, l’ancien Pass à Frameries, où Hovertone a inventé le climadome : une bulle sur laquelle est projeté un monde dépourvu d’êtres humains. Un monde harmonieux où la nature n’est pas dérangée.

Une manière de vivre virtuellement l’impact de l’homme sur la terre. Ce dôme qui se transforme, c’est bien plus parlant qu’un simple panneau explicatif. Pour réaliser cette expérience immersive, des ingénieurs montois ont utilisé de la technologie de pointe.

Joëlle Tilmane est la cofondatrice d’Hovertone : "on essaie de prendre toutes les technologies à notre disposition pour les mettre au service de l’expérience utilisateur. Ici, dans cette expérience utilisateur, on veut utiliser de l’intelligence artificielle, des méthodes de tracking, des caméras 3D. C’est vraiment ça qui nous caractérise : c’est la technologie au service de l’expérience". Un savoir qui s’exporte : un musée à Angers en France permet de devenir embaumeur égyptien.

Et si le sujet vous intéresse, rendez-vous dans la séquence "un œil sur demain" dans le journal télévisé de 19h30 de ce vendredi 11 mars. A voir ou à revoir sur Auvio.