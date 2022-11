Houyet et Gedinne n’éteignent pas l’éclairage public la nuit : les bourgmestres s’expliquent

De son côté, Vincent Massinon, bourgmestre de Gedinne, adhère à l’idée de couper l’éclairage public la nuit, mais aimerait pouvoir facilement le réactiver.

"Le système manque de souplesse", déplore le bourgmestre. "On a demandé s’il était possible de fermer l’éclairage public entre minuit et cinq heures durant la semaine mais le rallumer s’il y avait des festivités. C’est possible, mais ça demande à chaque fois une intervention sur cabine des techniciens d’Ores. Cette intervention nous serait facturée, donc on reperdrait ce qu’on gagne. On risquerait aussi une fois d’oublier de demander à Ores d’intervenir, ou Ores oublierait peut-être une fois de venir…" Un risque que la commune ne veut pas prendre.

"Ce manque de souplesse, on le déplore, mais ce n’est pas agressivement que je le dis. Et je pense qu’Ores va travailler dans le sens d’une télégestion, soit d’une gestion de l’éclairage à distance. Pour l’instant, ce n’est pas possible, les techniciens doivent à chaque fois intervenir en cabine", eplxique Vincent Massinon.

Au total, 164 communes wallonnes ont décidé d’éteindre leur éclairage public durant la nuit. 37% des communes wallonnes ont décidé de ne pas rejoindre le mouvement.