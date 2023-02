En plein cœur d’Houffalize, au bord de l’Ourthe, un parc récréatif et pédagogique a été construit en 1996, sur le thème des cinq sens. A l’époque, José Lutgen, le président d’Houtapia, nous disait : "C’est vraiment lié à l’histoire de la bataille d’Houffalize et il fallait penser à ces enfants victimes de l’offensive des Ardennes. Il fallait penser à ces enfants qui sont morts, et le message était un peu, plus jamais cela. C’est une utopie, une illusion, mais c’est à partir de cet élément-là qu’on a commencé à construire Utopia. A partir de la déclaration des droits de l’enfant, on a décliné un certain nombre de thèmes, qui ont donné naissance au film et à la partie intérieure, qui est une partie de sensibilisation à la santé, la tolérance…"