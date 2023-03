Houston : Rodney Crowell, monstre sacré de la musique américaine

Moins "connue" que Dallas, Houston est la quatrième plus grande ville du pays : son industrie pétrolière, ses musées, parcs et attractions comme le centre de contrôle spatial de la NASA. S’arrêter à Houston, c’est aussi découvrir une scène musicale ultra-riche et se souvenir que la ville nous a donné quelques artistes mondialement connus comme Archie Bell, les membres du groupe ZZ Top, Robert Earl Keen, Kenny Rogers ou encore Rodney Crowell.

Le centre-ville de Houston est un mélange d’architecture moderne et historique avec des gratte-ciel impressionnants tels que la tour JP Morgan Chase et le Wells Fargo Bank Building. Houston est également connue pour sa scène gastronomique diversifiée, avec des spécialités locales telles que le barbecue texan et le chili, ainsi que pour ses festivals et événements annuels. Ville cosmopolite, avec une importante population hispanique et afro-américaine et une communauté internationale florissante. Cela se reflète dans les nombreuses célébrations et festivals qui ont lieu tout au long de l’année.