"Houston, on a un problème" : l'histoire derrière cette fameuse phrase du pilote d'Apollo 13

À précisément 20h54 le 13 avril 1970, Jack Swigert prononce cette fameuse phrase, depuis le vaisseau Apollo 13 qu’il pilote vers la lune : "Okay Houston, we’ve had a problem here" - "Houston, on a eu un problème ici".

53 ans après Neil Armstrong, la NASA ambitionne un retour sur la lune et a lancé ce 29 août 2022 la première étape de la mission Artemis, finalement reportée à une date ultérieure. Une longue absence refroidie notamment par Apollo 13 en 1970...

Nous sommes alors à un moment clé de la conquête spatiale, et les vaisseaux américains à l’époque portaient tous le nom du programme spatial Apollo. Un programme destiné à emmener des hommes fouler le sol lunaire. Le plus connu étant bien entendu Apollo 11, qui permit pour la première fois à des hommes de marcher sur la lune.