Houssem Aouar annonce qu'il jouera désormais pour l'Algérie

Le milieu offensif franco-algérien de l'Olympique lyonnais Houssem Aouar, qui compte une sélection en équipe de France, a annoncé jeudi qu'il jouerait désormais pour l'Algérie.

Dans une vidéo diffusée par la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site, le joueur de 24 ans, a affirmé que l'idée de représenter les Fennecs "lui trottait dans la tête depuis très longtemps", et qu'il s'était finalement décidé après avoir pris le temps de la réflexion à la suite d'un appel du patron de la FAF, Djahid Zefizef, qui l'avait contacté cet été alors qu'il passait des vacances en Algérie.

"J'ai une grande partie de moi qui est française de par le fait que je suis né ici et que j'ai grandi ici mais aussi j'ai une grande partie de moi qui est algérienne parce que j'ai mes origines et aussi la façon dont j'ai été éduqué à la maison tout simplement", a-t-il expliqué dans la vidéo.

"Je ne me voyais pas faire la démarche moi-même car j'avais peur que ce soit perçu comme opportuniste, et là, le coach (Djamel Belmadi) et le président (de la FAF) m'ont tendu la main et j'y ai vu un signe du destin, j'ai eu une deuxième chance et j'ai sauté dessus", a-t-il ajouté.

"Cette sélection représente énormément pour moi, pour ma famille, pour mes parents, donc c'est quelque chose de très fort pour moi", a-t-il poursuivi. "Ce n'est pas du tout un choix par défaut, c'est tout simplement un choix du coeur".

L'unique sélection d'Aouar avec l'équipe de France (face à l'Ukraine) remonte à octobre 2020 mais il s'agissait d'un match amical, ce qui permet au joueur de pouvoir changer de nationalité sportive.