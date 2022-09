House of the Dragon : naissance d'un nouveau phénomène après Game of Thrones ?

Les téléspectateurs n’ont pas le temps de se familiariser avec cette nouvelle série fidèle à GOT qu’une suite est en préparation ( et on ne va pas s’en plaindre). House of the Dragon sera prolongé pour une deuxième saison. Pour continuer d’illustrer l’univers de George R.R Martin on retrouvera Alan Taylor qui a réalisé sept épisodes de Game of Thrones et prendra la place de Miguel Sapochnik.

Car oui, cette fois les producteurs se sont entourés de l’auteur du livre Fire and Blood dont est basée l’histoire. Le producteur exécutif et réalisateur de la future saison 2 a déclaré dans un communiqué de presse repris par Télé-Loisirs : "J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Ryan alors que House of the Dragon entre dans sa deuxième saison. Ryan, Miguel et George R.R. Martin ont lancé une histoire extraordinaire, dans un monde riche et fascinant. Revenir à Westeros sera un challenge énorme, et j’ai hâte de relever le défi."

La série a donc appris de sa grande sœur en s’entourant de l’auteur comme guide (pour les dernières saisons de GOT, les showrunners ont continué les tournages sans George R.R Martin qui n’avait pas fini l’écriture de ses romans). Et la série annonçait aussi ne pas montrer de violences sexuelles explicitement à l’écran comme Game of Thrones.