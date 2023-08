House of Dreamers, art et décoration dans l’écrin de la Villa Empain

L’exposition prend la forme d’une déambulation dans un intérieur recomposé où chaque espace de la Villa est un grand décor avec des oeuvres disposées sans hiérarchie. Ici, on se promène entre les objets (on hésite à marcher sur les tapis !) et pas de tableaux aux murs ni de sculptures au centre de l’espace. Une partie du public est décontenancée. On n’a jamais vu autant de personnes se ruer sur le livret du visiteur pour " comprendre " ce qui est exposé, y trouver le sens et le contexte puisqu’il s’agit de plasticiens qui utilisent le langage des arts décoratifs (céramique, tissu, mobilier, luminaire…). Comme si, sans repères (hors les oeuvres de quelques grands noms Man Ray, Bonnard, Spoerri), on ignorait à quelle œuvre/objet donner de la valeur.