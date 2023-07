"House of Dreamers" à voir à la Villa Empain jusqu'au 1/10

L’exposition prend la forme d’une maison retrouvée par la réalisation de grands décors in situ, où les espaces sont habités par la vie des œuvres et des objets. Ce parcours thématique pose la question de la relation des artistes à l’espace domestique, en convoquant la notion de décoratif dans les arts moderne et contemporain.

Les œuvres d’artistes modernes tels Man Ray à Kazimir Malevitch s’insèrent harmonieusement dans les intérieurs recomposés avec les créations contemporaines de Laure Provost, Anastasia Bay, Nigin Beck, Ulla von Brandenburg, Huguette Caland, Koenraad Dedobbeleer, Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Pierre Marie Shana Moulton… Peintures murales, céramiques, broderies, collages, verre soufflé et objets décoratifs réenchantent la Villa Empain.

House of Dreamers fait l’éloge du rêve comme possible réponse d’habiter la vie autrement et propose de réenchanter un quotidien, porteur de messages poétiques, politiques et sociaux.