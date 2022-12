Houmont : un passionné crée des jeux en bois grandeur nature à louer

Éric Dubru, originaire de Bastogne, est un passionné qui a créé une soixantaine de jeux en bois géant qu’il propose à la location.

"Construire ces jeux me permet aussi de déstresser de mon travail habituel, explique Éric Dubru. Pendant que je fabrique mes jeux, je ne pense plus à mes problèmes quotidiens. Ces constructions demandent beaucoup de travail. J’ai inventé un jeu, il s’agit de la "Riboulette à l’envers". J’ai aussi construit un labyrinthe géant et un grand jeu de pêche aux poissons".

Le créateur s’intéresse aussi à l’historique de certains de ces jeux comme celui de la "Riboulette" qui lui a permis de se rendre compte que beaucoup de personnes, originaires de la région, avaient connu quelques-uns de ces jeux dans leur jeunesse. L’idée est aussi de donner le goût de ces jeux grandeur nature aux plus jeunes.