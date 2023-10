Houffalize vend des parcelles de terrain en vue de créer de nouveaux logements

Comme ailleurs dans la province, à Houffalize, beaucoup de jeunes ménages cherchent à acheter des terrains à bâtir.

Pour répondre à cette demande, la commune de Houffalize souhaite urbaniser toute une zone et lance un appel aux investisseurs, aux promoteurs immobiliers, aux entreprises de construction…

La commune vend un ensemble de parcelles d’une superficie d’environ 50.000 m2 sur les hauteurs de la localité. Elles sont situées totalement ou partiellement sur la zone d’aménagement communal concerté au lieu-dit Sertomont. Le terrain mis en vente présente une superficie d’environ 5 ha.

Par cette vente de parcelles, la commune de Houffalize souhaite ainsi voir le développement d’un quartier d’habitations mixtes, entre 45 et 62 nouveaux logements, maison et appartements.

Et il existe une possibilité de revoir à la hausse la densité prévue dans le rapport urbanistique et environnemental. La commune est accompagnée par Idélux projets publics.

Un premier appel à manifestation d’intérêt pour la vente de ces parcelles avait déjà été lancé en 2011 mais n’avait pas abouti. Aujourd’hui, le contexte a changé avec une plus forte de demande comme le souligne Marc Caprasse, bourgmestre de Houffalize. " On a relancé la machine en se disant que la conjoncture était un peu plus propice, on a revu nos exigences à la baisse bien entendu et on laisse vraiment l’opportunité aux différents opérateurs, de leur dire voilà vous êtes franchement les bienvenus à Houffalize, vous pouvez phaser votre projet, on sait bien que c’est un investissement conséquent mais il y a de la demande et il est clair que c’est un projet qui sera viable dans l’immédiat ".

Plus d’infos sur cet appel à manifestation d’intérêt sur le site internet de la commune de Houffalize.