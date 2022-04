Houffalize : un vélo-bus pour accompagner les enfants à l'école

Avez-vous déjà entendu parler de vélo-bus ? Un système d'accompagnement des élèves vers l'école et ce, à vélo.

Le GAL (Groupe d'Action Locale) Pays de l'Ourthe a lancé cette initiative dans les écoles de Nadrin et Wibrin, dans la commune d'Houffalize. Tous les mercredis, des élèves peuvent donc aller jusqu'à leur école en toute sécurité grâce aux parents et/ou enseignants qui les encadrent sur le trajet. Exemple.

11h30 ce mercredi, les cours sont terminés à l'école communale de Wibrin. Les élèves s'apprêtent à regagner leur domicile, mais pas en voiture comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, certains ont choisi leur vélo : "C'est déjà mieux pour l'environnement" nous explique l'un deux. "Et on se dépense un peu plus !"

Sensibiliser au sport et à l'environnement, ce sont les principaux objectifs du vélo-bus. Anne-Sophie et Laëtitia en savent quelque chose car ce sont ces mamans qui accompagnent les enfants. Il faut dire que la région est très vallonnée. "On s'est entraînées une ou deux fois histoire de ne pas être complètement ridicules, mais ça va ! Gérer les enfants, c'est une responsabilité supplémentaire, mais on a été encadrées par une petite formation un mercredi après-midi".

Le mercredi, seul jour de la semaine durant lequel le vélo-bus prend forme dans le village de Nadrin également. Mais la formule peut évoluer selon Elodie Pétré, chargée de mission pour le GAL Pays de l'Ourthe : "On pourrait dire que chaque itinéraire peut être adapté en fonction des envies des accompagnateurs et des enfants, mais aussi en fonction de la saison. Qu'on fasse en sorte d'interrompre au moment où il y a du verglas et de la neige".

Le projet de vélo-bus s'étend au-delà de la seule commune d'Houffalize. Ce jeudi, ce sont des écoliers de Hotton qui pédaleront ensemble.