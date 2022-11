Houffalize : un boulanger crée une bière au pain avec ses invendus

La crise énergétique frappe fort. Alors il n’y a pas de petite solution pour faire des économies. À Nadrin, la boulangerie Bultot a trouvé la parade pour réduire la perte sèche que lui occasionnaient ses invendus.

Jusqu’il y a peu, ce sont des sacs entiers de pains qui devaient être jetés. Mais depuis septembre, Laurent Bultot, jeune boulanger de 33 ans, a décidé de valoriser toute cette matière perdue. "Je me suis rendu en France durant l’été et j’ai découvert la bière au pain. C’est de là que l’idée a fait son chemin. Je suis rentré, et j’ai directement contacté mon ami Mathieu Philippe qui a une brasserie sur Houffalize. Au vu des prix de l’énergie et de la crise que l’on traverse, on s’est arrangé pour que tout aille très vite", se souvient le boulanger.