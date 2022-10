Houdemont : Vivalia présente son projet de nouvel hôpital à la population

Où en est le projet de nouvel hôpital qui verra le jour à Houdemont ? Ce lundi soir, la commune de Habay a organisé une soirée d’information à destination de ses habitants, sur le projet Vivalia 2025.

Pour rappel, ce projet bi-site prévoit le maintien de l’hôpital de Marche pour le nord de la province et la construction d’un centre hospitalier régional de 660 lits à Houdemont pour le centre-sud. Un maillage de polycliniques complète ce projet Vivalia 2025.

Pour Houdemont, la demande de permis a été déposée en octobre 2021. Vivalia espère obtenir le permis fin 2022- début 2023. L’ouverture de l’hôpital n’est attendue que pour 2027-2028.

A côté de la construction de l’hôpital, le projet porte aussi sur la mobilité et l’environnement du site. Tout est déjà prévu pour l’accès au site en voiture, depuis l’autoroute E 411, un nouvel échangeur va être construit : " On va construire 2 ronds-points avec chaque fois les entrées, les sorties de l’autoroute de Bruxelles et de Luxembourg et puis un pont qui va venir s’insérer au-dessus de l’autoroute E 411 et qui va relier ces ronds-points, qui va permettre d’accéder au complexe hospitalier en direct depuis l’autoroute tant du côté nord que du côté sud ", explique France Riguelle, gestionnaire de projet Vivalia.

Au sujet de la mobilité toujours, les lignes de bus TEC vont être renforcées vers ce nouvel hôpital. Il est aussi prévu de renforcer la liaison mobilité douce en raccordant le site hospitalier au centre du village de Houdemont, la gare de Marbehan et aux futurs cheminements cyclables (RAVeL, Transhabaysienne) .