Hotton : les "Hottolfiades", ou quand des dizaines de montgolfières enchantent le ciel le temps d’un week-end

Vincent Demlenne, boulanger à Hotton, s’est pris d’affection pour ces engins qui font rêver : "j’ai commencé par un baptême de l’air offert par mon épouse. Je me suis pris au jeu et cela fait 23 ans que ça dure". Il est à présent organisateur de l’événement. Accompagné d’Axel et Arthur, il savoure ce moment suspendu. Devenu un incontournable événement, le rassemblement attire plusieurs aérostiers internationaux. Après un atterrissage qui peut parfois secouer un brin, c’est la tête remplie d’images et de paysages vallonnés que les participants terminent ce voyage dans les airs.

Un rendez-vous qui enchantera bien des amateurs tout ce week-end, dans cette partie du nord-ouest de la province du Luxembourg.