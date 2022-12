Hotton célèbre le retrait des feux de signalisation du pont

À Hotton, les feux de signalisation du pont font désormais partie du passé. Installés en août 2021 suite au lancement des travaux, ils ont officiellement été retirés ce jeudi. Une grande joie pour la commune, mais aussi pour les commerçants qui ont beaucoup souffert.

Voilà une nouvelle qui va ravir tous les automobilistes qui passent régulièrement par le centre-ville de Hotton. La circulation est enfin rétablie suite au retrait des feux de signalisation, qui ont causé bien des soucis suite à plusieurs pannes. Pour marquer le coup, la commune a invité les élèves des écoles alentour à un lâcher de ballons. "C'est un soulagement !", s'exclame la bourgmestre Martine Schmit. "Nos commerçants vont pouvoir être à fond dans tout ce qui sera lié à Noël et offrir des portes grandes ouvertes. Je demande vraiment aux Hottonnais de privilégier nos commerces et nos restaurants qui sont d'un accueil très chaleureux".

Les commerces, victimes collatérales voire en première ligne, ont été lourdement touchés au niveau de leur trésorerie. Récemment, un boucher de Melreux a fermé boutique à cause des travaux du pont conjugués à d'autres crises dont les inondations de juillet 2021 et celle de l'énergie, que nous connaissons actuellement. "On a quand même ressenti un impact de 25 à 30% sur le chiffre d'affaires", explique Olivier Cornet, patron d'un restaurant du centre-ville. "Pour certains clients, dont des personnes à mobilité réduite, c'était quasiment impossible d'arriver ici et on se réjouit de les accueillir à nouveau".

Si les feux ont été retirés, cela ne signifie pas pour autant que les travaux sont terminés. Grégory Raboni est chef de projets pour la société Galère, qui est en charge du chantier : "Le garde-corps doit encore être placé ici fin d'année ou certainement aussi début d'année prochaine. Certaines zones de trottoirs seront encore fermées aux piétons étant donné que le revêtement n'est pas terminé, mais à part ça tout le monde pourra circuler librement dans Hotton".

À savoir que si le pont, dont les trottoirs ont été agrandis avec une piste cyclable, est à nouveau accessible à la circulation, l'itinéraire de déviation des bus reste d'actualité, annonce le TEC. Et ce :

· pour ne pas perturber les habitudes des élèves et étudiants en cette période d’examens.

· pour ne pas surprendre l'ensemble des voyageurs des lignes concernées

· parce que la suppression de cet important dispositif de déviations, en pleine période scolaire, demande une adaptation des services et de l'information mise à disposition des voyageurs

Le retour à la normale est donc postposé au lundi 26 décembre 2022 (début de la circulation " vacances ").