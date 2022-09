Hôtels, transports : Londres affiche complet pour l'enterrement d'Elizabeth II

Elle ajoute que la demande devrait rester élevée jusqu'à lundi, jour des funérailles, en partie à cause des besoins accrus pour l'hébergement des policiers et autres personnels nécessaires pour l'organisation et la sûreté d'un événement de cette envergure.

Les chambres disponibles devenant rares, les prix s'envolaient mardi. Une chambre "cocon" rudimentaire et sans fenêtre à Picadilly Circus, au coeur de la capitale, était proposée à 260 livres (300 euros). Une autre dans un hôtel près de la gare de Paddingon à 315 livres, sans fenêtres, ni petit-déjeuner.

Dans un hôtel au nom sans équivoque de "Snoozebox" ("boîte à roupillon") situé près de Stratford, dans le grand Londres, le tarif était moins cher - 76 livres pour deux lits superposés - mais toujours pas de fenêtre et à peine la place de se retourner.