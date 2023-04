Hôtel Astoria : l’ouverture du palace bruxellois est prévue à l’été 2024

Patrimoine et modernité

Juste à côté, la pièce maîtresse de l’hôtel. Elle accueillera des salons où l’on pourra venir boire le thé sous une gigantesque verrière perchée à 11 mètres de haut. " Voilà la structure en acier. On attend les vitres courbées dans les jours à venir. Ici on a travaillé à partir des photos d’époque et des morceaux de vitraux qui restaient au premier étage en haut de l’escalier d’apparat " précise Francis Metzger, l’architecte en charge de la rénovation. " On a pu redessiner complètement la verrière sous sa forme d’origine tout en lui donnant la technologie d’aujourd’hui. Car si l’ancienne verrière a été démontée après-guerre, c’est parce qu’elle n’était pas étanche et qu’il pleuvait à l’intérieur ".

Cette tension entre respect du patrimoine et modernité, c’est toute la complexité de ce projet. " On doit faire basculer le bâtiment dans le 21e siècle et en même temps travailler sur la mémoire de ce lieu qui a accueilli toutes les têtes couronnées du monde entier pendant près d’un siècle mais qui n’est plus aux standards du luxe actuel ".