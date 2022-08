Hot Chip : Toujours hot ?

À l'une ou l'autre occasion, Hot Chip se déhanche aux abords du dancefloor avec de curieux invités. L'ancien batteur de Sepultura, Iggor Cavalera, claque de la baguette sur "Eleanor", tandis que la DJ et chanteuse Lou Hayter donne de la voix ici et là ("Hard To Be Funky", "Guilty"). Plus loin, le rappeur canadien Cadence Weapon se fend également d'une prestation honorable sur "The Evil That Men Do". Même si Hot Chip apprécie la compagnie de ses invités, le groupe se suffit à lui-même dès qu'il s'agit d'activer la machine à danser. À cet égard, les meilleurs morceaux de "Freakout/Release" constituent des pièces de premier choix pour compléter le puzzle scénique mis au point par Hot Chip. En concert, la formation anglaise reste une valeur sûre : un rouleau compresseur prêt à retourner les salles du monde entier. À commencer par la Brixton Academy de Londres. Où le groupe jouera quatre soirs d’affilée. Pour apercevoir Hot Chip chez nous, rendez-vous le 3 octobre du côté de l’Ancienne Belgique. Histoire de danser. Over And Over.