“ Hostile ” : un film d’horreur post-apocalyptique bien flippant à découvrir sur Tipik

Côté casting, on retrouve dans le rôle principal de Juliette, l’actrice britannique Brittany Ashworth (The Gentlemen). Elle sera prochainement dans un autre film d’horreur prometteur : The cruxifiction. Jack est quant à lui interprété par l’acteur français Grégory Fitoussi. Il est notamment connu pour ses rôles dans des séries à succès comme Engrenages, Sous le Soleil, Le Bureau des Légendes et a fait une apparition dans l’indétronable Peaky Blinders.