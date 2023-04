Hospitalisé, Silvio Berlusconi reste au centre de la vie politique italienne

L’arrivée en politique de Silvio Berlusconi remonte à 1994. "Juste après le scandale de Mani Pulite, une série d’enquêtes judiciaires révèlent un système de corruption entre les partis politiques et le monde des entreprises. Ce scandale détruit les partis politiques de la première république en Italie, notamment le parti socialiste et la démocratie chrétienne", détaille la journaliste.

Silvio Berlusconi, qui a fait fortune dans le bâtiment et possède un empire médiatique avec plusieurs télévisions, décide alors de se lancer en politique "pour sauver le pays". C’est alors qu’il crée Forza Italia. Il dit vouloir s’opposer "au pouvoir des communistes" et promet aux Italiens qu’il va tous les rendre riches comme lui. "Et ça marche", note Valérie Dupont. "Il est élu au premier coup en 1994. Il devient président du conseil pour la première fois." Un poste qu’il occupera en tout à quatre reprises.