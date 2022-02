Hospi'Jobs: une formation en milieu hospitalier pour les demandeurs d'emploi d'origine étrangère

A Liège, Hospi'Jobs aide des personnes d'origine étrangère à trouver du travail dans le milieu hospitalier. Cette formation de 15 semaines s'adresse à des demandeurs d'emploi extra-européens en collaboration avec le Forem, le CHU et le Montlégia. Un stage d'un mois et demi est prévu en hôpital.

L'ASBL "Le monde des possibles" est un centre de formation au français langue étrangère. Le projet Hospi'Jobs qu'elle organise permet à ses stagiaires d'origine étrangère de prendre confiance en eux et de s'insérer plus facilement dans le monde du travail. Et plus spécialement dans 3 secteurs du milieu hospitalier qui manque de bras: le nettoyage, la restauration et la logistique.

Une formation de 15 semaines

Sylvie vient de signer son contrat de formation. Elle est arrivée d'Angola en 2017. "J'avais pensé travailler dans le secteur hospitalier, dans le domaine de technicienne de surface, pour le nettoyage. Après avoir eu connaissance de cette formation, j'ai découvert qu'il y avait aussi une autre formation de logistique dans le secteur hospitalier. Là, je suis au CPAS. Je vis seule, j'ai deux enfants, donc travailler, pour moi, c'est très important."