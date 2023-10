Hoshi se livre sur sa vie et ses obstacles dans "Cœur parapluie", un album émouvant et sincère

On y trouve aussi des duos avec Izia Higelin dans Superstar et Calogero dans Ne saute pas, et le nouvel extrait qu’on entend depuis quelques jours sur VivaCité : Je partirai.

L’album oscille entre la pop actuelle, des touches électro et des notes de guitare très rock. Un album sincère et souvent émouvant, avec un côté plus dépouillé dans certaines chansons comme Marcel, dédiée à son grand-père décédé il y a quelques mois.

Si Hoshi est beaucoup soutenue par les radios en France, où elle remplit des zéniths qui ont une capacité de 4 à 5000 personnes, c’était moins le cas en Belgique jusque maintenant. Une situation qui pourrait changer depuis qu’elle s’est entourée d’une vraie équipe belge qui devrait lui permettre de rencontrer le grand public chez nous aussi.

On attend donc maintenant des dates. Peut-être Forest National prochainement ?