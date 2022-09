Hoshi répond aux homophobes pendant ses concerts

Sur son compte Instagram, la chanteuse Hoshi a révélé ce qu'elle faisait lors de ses concerts pour répondre aux messages homophobes qu'elle reçoit.

Dans une vidéo, elle explique "avoir une surprise" pour ceux qui se permettent de l'insulter.

La chanteuse raconte ce qu'elle fait pendant ses concerts : "Vos messages sont affichés sur mon écran et vous vous faîtes huer à chaque concert. Et on chante très fort Amour censure avec le public, j'espère que ça arrive à vos oreilles et que ça vous éduque un peu. On vous embrasse très fort et vous souhaite un amour sincère".