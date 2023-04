Horti découvertes dimanche 16 avril, venez découvrir la Ferme des Hêtres à Berloz

Parmi tous les acteurs qui participent à cet évènement, la Ferme des Hêtres de Berloz en région liégeoise vous ouvre ses portes à l’occasion d’Horti découverte.

Horti découverte est un événement qui vise à promouvoir l’horticulture, c’est-à-dire la culture des plantes ornementales, des fruits et des légumes.

Cet évènement contribue à sensibiliser le grand public à l’importance de l’horticulture pour la santé, le bien-être et l’environnement. Cela peut encourager les gens à cultiver leurs propres plantes et légumes, à soutenir les producteurs locaux et à prendre des mesures pour préserver la biodiversité et la beauté naturelle de leur environnement.

Ce dimanche 16 avril de 10h à 18h, venez découvrir la Ferme des Hêtres située en Hesbaye et plus précisément à Berloz.

Que pourra-t-on y voir ?

Des vignes, des asperges qui pointent doucement le bout de leur nez, une série d’arbres fruitiers (cerisiers, pommiers, noisetiers…) mais vous pourrez aussi y découvrir une série de produits qui proviennent de leur culture.

Au programme de ce dimanche :

- Visite guidée pour vous expliquer notre histoire, nos cultures et nos méthodes de productions.

- Promenade dans les vergers en fleurs

- Bar à vin du domaine

- Il sera possible d’acheter différents produits de la ferme.

Horti découverte, c’est ce dimanche 16 avril de 10h à 18h à la Ferme des Hêtres.

Chemin des Hêtres, 1 – à Rosoux-Crenwick (Berloz)

Sachez que le magasin de la ferme est ouvert chaque samedi de 9h à 12h

Plus d'infos: sur le site Ferme des Hêtres