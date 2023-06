Horta Brugmann : découvrez l'histoire de cet hôpital emblématique

Tout commence en 1906, à la suite du legs du Mécène Georges Brugmann, la Ville de Bruxelles demande à Victor Horta de concevoir un hôpital dune capacité de 1400 lits et susceptible d'être agrandit par la suite. C'est ainsi que le maître de l'Art Nouveau conçoit, dans un parc de 18 hectares un hôpital moderne à l'architecture épurée afin de repondre aux dimensions du projet. On retrouve cependant les caractéristiques de l'Art Nouveau dans les dessins d'implantation des routes, le design des poignées de portes, le seuil des fenêtres ou encore avec les larges cages d'escaliers lumineuses et ouvertes. Aujourd’hui, plus de 50 spécialités médicales sont réparties en 10 grands départements dans un parc magnifique.

Dès son inauguration, en 1923, l’hôpital a cultivé l’art d’innover. Dans ce film, Tristan Bourlard raconte l’évolution de la médecine du 20e siècle au gré de l’évolution urbanistique du site d’origine. Ces évolutions sont illustrées par une modélisation 3D complète du site. Afin de réaliser ce documentaire, il est allé à la rencontre des personnalités qui ont marqué l'histoire du CHU mais aussi des témoins d'hier et d'aujourd'hui. Avec ce film , vous découvrirez l'histoire de l'hôpital, l'histoire des Brugmanniens mais aussi celle de la médecine et des innovations belges.

Un film de Tristan Bourlard à découvrir ce soir sur La Une dès 22h05 et en replay sur Auvio.

Si vous souhaitez visiter le site Horta, le CHU vous donne rendez-vous pour ses portes ouvertes les 17 et 18 juin afin de découvrir ce patrimoine architectural ainsi que son histoire.