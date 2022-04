Horst : voici nos coups de cœur à ne pas manquer lors du festival

Horst, c’est ce festival de fou qui se déroulera cette semaine du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai à Vilvoorde. Au programme, un très beau line up composé majoritairement d’artistes locaux. On y retrouve néanmoins quelques beaux noms internationaux qui viennent pimenter cette belle affiche. Le tout, organisé dans un cadre extraordinaire aux allures industrielles et sauvages puisque l’événement se tient sur l’ancien site Asiat, un endroit qui était dédié à la construction d’équipements de télécommunication militaire. Pour vous aider à vous y retrouver dans cette jungle électronique luxuriante de DJ’s de haut niveau, on vous partage ci-dessous certains de nos coups de cœur. Attention, cette liste n’est vraiment pas exhaustive !