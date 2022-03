Horst dévoile le line up complet de son édition 2022

Ces dernières années, Horst est devenu un évènement incontournable pour les férus de musique électronique pionnière et innovante. Lors de cette nouvelle édition tant attendue, le festival ne dérogera pas à la règle, et présentera plus de 100 artistes, dont plus de 30% sont issus du sol belge. Au programme : Au programme : Akua, Black Cadmium, Clara !, DJ Fettburger, DJ Rino, DVS1, Eris Drew & Octo Octa, FAUZIA, Francesco Del Garda, GiGi FM, Kim Kenis, LSDXOXO, M.Bootyspoon, Paula Tape, Roza Terenzi & D.Tiffany, SiSi, Sugar Free, Sunju Hargun, et Roméo Poirier. Mais aussi de nouveaux noms comme Mala & Coki (Digital Mystikz), Blawan (live), CCL, Hunee, Gabrielle Kwarteng, Le Motel et tant d'autres. Les sets et concerts se tiendront sur 6 scènes différentes, conçues par le bureau d'architecture milanais Salottobuono, le studio londonien JAM et le bureau bruxellois, Traumnovelle.

Établie en collaboration avec Kiosk Radio et le collectif ballroom FOR ALL QUEENS !, cette programmation musicale prometteuse en dit long sur le weekend de folie qui nous attend.