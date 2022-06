Horsegirl: smells like teen spirit

Ils sont de plus en plus nombreux, ces ados de la génération Z capables de reproduire à la perfection et comme s’ils y avaient grandi l’esprit et les mélodies shoegaze, indie rock de la fin des années 80, début 90. En ce qui concerne le trio Horsegirl, dont la moyenne d’âge oscille entre 17 et 19 ans, c’est relativement bluffant. Avec un attachement certain pour Sonic Youth, Horsegirl côtoie à sa manière Gang of Four, le Velvet Underground, Slowdive et My Bloody Valentine. Excusez du peu.