"Hors Normes" : un film tendre et plein d'humour sur l'autisme, à revoir sur La Une

Après le succès phénoménal d’Intouchables, le tandem de réalisateurs Eric Toledano/Olivier Nakache aurait pu se reposer paresseusement sur ses lauriers. Au lieu ça, les deux auteurs abordent, dans chaque nouveau film, un thème de société différent : celui des illégaux dans Samba et celui des organisateurs d’évènements dans Le sens de la fête. Dans Hors Normes, à (re)voir sur La Une lundi 10 octobre, ils s’attaquent à l’autisme.

Ce long-métrage sorti en 2019 et présenté hors compétition en clôture du 72e Festival de Cannes, suit le travail au quotidien de Bruno (Vincent Cassel) et de Malik (Reda Kateb). Le premier est juif et dirige une ASBL qui héberge et prend en charge des adolescents et des jeunes adultes autistes. Le second est arabe et forme des jeunes (souvent déscolarisés) à devenir moniteurs ou accompagnateurs de vie pour ces autistes. Bruno et Malik sont les meilleurs amis du monde, et se battent tous les jours dans un univers professionnel sans moyens suffisants, et où l’incompréhension des gens "normaux" règne en maître. Parce qu’il travaille en dehors des sentiers battus, Bruno est dans le collimateur des autorités de tutelle, qui veulent fermer son ASBL…