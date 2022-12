Hors-Jeux, le podcast qui parle foot et politique

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les dirigeants politiques adoraient être vus dans les tribunes d’un match de foot ? Ou encore pourquoi est-ce qu’on demande un jour aux joueurs de foot de prendre position et que le lendemain on leur interdit formellement d’exprimer leurs opinions sur le terrain ? Est-ce que vous saviez qu’il existe une autre coupe du monde et que celle-ci représente 700 millions de personnes dans le monde ?

Toutes ces questions ont un point commun : elles montrent que, qu’on le veuille ou non, le foot, c’est bien plus politique qu’on ne le croit. Le foot étant l’un des sports les plus populaires au monde, il a ce pouvoir de fédérer autant qu’il peut déchaîner les passions et générer des budgets pharaoniques.

Le budget de la FIFA, c’est 4,666 milliards de dollars. Alors, rien que pour ça on a voulu s’y intéresser d’un peu plus près.

A travers 5 épisodes, "Hors-Jeux" aborde en plusieurs thèmes la façon dont le foot et le sens politique sont intimement liés.