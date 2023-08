"Hors-jeu" : une histoire d’amitié sur fond de coupe du monde avec Michel Lecomte

Ce mardi 22 août, La Trois vous propose de découvrir la pièce de théâtre Hors-jeu. Vous allez découvrir une histoire d’amitié sur fond de coupe du monde, périménopause et réchauffement climatique. Et pour aborder le sujet de la coupe du monde, Geneviève Damas, Isabelle Defossé ont invité Michel Lecomte à faire une brève apparition sur scène.

Hors-jeu, c’est une histoire d’amitié entre deux femmes, interprétées par Geneviève Damas et son amie comédienne Isabelle Defossé. Elles se connaissent depuis trente-six ans. L’une dit qu’elle est la meilleure amie de l’autre, l’autre juste une bonne copine. L’une est comédienne, l’autre auteure. L’une est fan de foot, l’autre coupe la télévision dès qu’elle aperçoit un ballon rond. Dans ce spectacle, les deux femmes tentent de sauver leur amitié face au football. Une odyssée qui parle d’amour, d’engagement et de foot. Parce que c’est sur fond de football que se noue cette histoire d’amitié pas si amicale que ça. L’histoire de deux femmes qui se connaissent tellement sur le bout des doigts qu’elles sont à bout. Et pour parler de football, Geneviève Damas et Isabelle Defossée ont tenu à inviter Michel Lecomte sur scène.

Geneviève Damas et Michel Lecomte étaient dans le mug en novembre 2022 pour nous présenter cette pièce.

Durant toute la pièce vous allez essayer de démêler le vrai du faux. Geneviève Damas joue sur l’ambiguïté entre son personnage et elle-même ainsi qu’entre le personnage d’Isabelle et Isabelle elle-même. Et pour Geneviève cette ambiguïté, cette pièce dans la pièce est la signification du titre "Hors-jeu". L’objectif est d’inviter le spectateur a se demander quand est-ce que les acteurs jouent et quand est-ce qu’ils ne jouent pas.

Geneviève Damas explique également que le foot et le théâtre ne sont pas deux mondes aussi éloignés qu’on ne le pense. Ce sont des aventures collectives, lors desquelles on monte sur le terrain ou sur scène pour jouer. C’est pour cette raison qu’elle a choisi de relier ces univers a priori séparés.

La pièce Hors-jeu est diffusée ce mardi 22 août sur La Trois à 23h40 et en replay sur Auvio.