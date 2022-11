“Hors-jeu” la pièce de théâtre avec Michel Lecomte & Eden Hazard

Peut-être que vous n’allez pas très souvent au théâtre mais si nous vous parlons d’une pièce avec Éden Hazard, ça vous excite ? Éden Hazard lui-même participe, de loin, mais quand même, à la nouvelle pièce de Geneviève Damas, autrice belge très remarquable : ça s’appelle “Hors-Jeu”.

Au centre culturel d'Evere le 25 novembre, il y a Geneviève elle-même, sa vieille amie comédienne Isabelle Defossé, et même notre Michel Lecomte. Parce que c’est sur fond de football que se noue cette histoire d’amitié pas si amicale que ça. L’histoire de deux femmes qui se connaissent tellement sur le bout des doigts qu’elles sont à bout. Révélations, humiliation et ballon rond : ça c’est du théâtre, et du bon !