Hors des sentiers battus : quatre festivals se déroulant dans des lieux insolites

Rock Werchter, Dour Festival, Tomorrowland, Pukkelpop… Outre les grosses machines incontournables attirant les plus grosses têtes d’affiche du moment, la terre de festivals qu’est la Belgique peut aussi se vanter d’avoir sur son territoire des évènements de plus petite taille mais au concept original et insolite ! Coup de projecteur sur une liste non exhaustive de festivals se déroulant dans des lieux inhabituels et offrant une affiche sortant des sentiers battus.