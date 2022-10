Horror Garden night de Gesves fête ses 10 ans

Le plus grand événement estampillé Halloween dans la province de Namur, se passe à Gesves, il s'agit de la Horror Garden night. C’est une histoire incroyable, il y a quelques années, un particulier avait créé devant chez lui un décor effrayant, mais modeste, pour animer son quartier. Dix ans plus tard : les décors ont sacrément pris de l’ampleur, et c’est devenu un événement qui cartonne, un engouement de fou. Des milliers de personnes arpentent un labyrinthe géant peuplé de créatures horrifiques qui n’ont qu’un seul objectif : vous garder à tout jamais enfermés. Des sueurs froides tout à fait démocratiques, 2 petits euros seulement, attention, ce n’est pas conseillé aux enfants de moins de 6 ans, les déguisements et les effets spéciaux font plutôt dans le gore que dans la gentille petite citrouille.