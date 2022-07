"Horreur", "choquant"... les réactions à la mort de l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe

"Horreur", "choquant": de l'Asie à l'Occident, les dirigeants du monde entier ont réagi avec stupeur et indignation à l'agression par balles vendredi de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, décédé des suites de blessures.

États-Unis

"C'est un moment très, très triste", a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken aux journalistes lors d'une réunion du G20 à Bali, affirmant que les États-Unis étaient "profondément tristes et profondément préoccupés".

Auparavant, l'ambassadeur américain au Japon Rahm Emanuel avait rendu hommage à M. Abe, "un dirigeant exceptionnel du Japon et un allié indéfectible des États-Unis", selon un communiqué.

Chine

"Nous suivons l'évolution de la situation et espérons (qu'il) soit mis hors de danger et qu'il se rétablisse au plus vite", a déclaré Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, avant l'annonce du décès. Il a dit combien la Chine était "choquée" et adressé sa "sympathie" à la famille.

Russie

La Russie a dénoncé "un crime monstrueux" et un "acte de terrorisme qui n'a et ne peut avoir aucune justification", selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Otan

Le secrétaire général de l'Otan dont le Japon n'est pas membre mais partenaire, s'est dit "profondément choqué". "L'Otan se tient aux côtés du peuple de notre proche partenaire, le Japon", a twitté Jens Stoltenberg.

Union européenne

Le président du Conseil européen Charles Michel a dénoncé une attaque "lâche" contre un "véritable ami, farouche défenseur de l'ordre multilatéral et des valeurs démocratiques".