Horreur à Arkham, le jeu de cartes parfait pour Halloween

Toutes ces raisons font d’Horreur à Arkham un titre culte, avec une communauté très active. Il existe notamment des sites et des applications qui vous permettent d’assembler le deck parfait. Ou qui détaillent certains points de règles un peu flous (c’est touffu, mais une fois acquis, le livre de règles est relativement simple).

On rajoutera que les illustrations sont très soignées. Et que contrairement à un jeu comme Magic : The Gathering, ou le jeu de cartes Pokémon, il ne s’agit pas ici de faire une collection de cartes. Chaque boîte contient le même nombre de cartes, et elles sont similaires à tous les joueurs. Si le jeu reste relativement cher (54 euros dans sa version révisée pour la boîte principale), cela reste moins onéreux que Magic ou Pkoémon, des jeux auxquels il faut rajouter un facteur chance pour tomber sur la carte que vous désirez.