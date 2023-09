Hornu : fermeture du magasin H&M de la galerie Cora

La direction a annoncé ce matin au personnel la fermeture de la petite structure H&M située dans la galerie CORA à Hornu. Ce magasin compte une dizaine de travailleurs. Il existe un convention H&M et les travailleurs pourront bénéficier d’un plan social et de quelques primes en plus du préavis légal. Ceux qui le souhaitent pourront faire une demande de reclassement dans trois autres magasins du groupe. Le personnel doit notifier son choix pour le mois de novembre. Le potentiel taux de reclassement du personnel s’amenuise. Depuis quatre ans, le groupe H&M est dans une opération de réorganisation. Il a déjà enregistré dix fermetures mais selon un syndicaliste, le Hainaut ne serait plus la province la plus touchée par les futures restructurations.