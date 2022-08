Horner ironise la position de Verstappen sur la grille : "Qu'il parte devant ou derrière, je suis inquiet"

En Belgique ce week-end puis la semaine prochaine aux Pays-Bas, Max Verstappen (Red Bull), le Néerlandais né à Hasselt, évoluera en terrain conquis pour la reprise du championnat du monde de Formule 1 qu'il domine largement.

"Ce Grand Prix s'annonce intéressant pour nous, d'autant plus que nous avons pris une pénalité pour changement de moteur et de boite de vitesse. La course sera donc très excitante pour les supporters. On verra comment les qualifications vont se dérouler", a introduit Christian Horner, patron de Red Bull.

Spa, un tracé judicieux afin d'écoper d'une pénalité : "Quand vous regardez le tracé et les opportunités de dépassements, c'est un des meilleurs au calendrier. C'est beaucoup mieux de prendre notre pénalité ici qu'à Singapour par exemple.