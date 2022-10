Horizon Zero Dawn : un remaster prévu sur la PlayStation 5 ?

Depuis la sortie de la PlayStation 5, Sony enchaîne les remakes et remaster, et Horizon Zero Dawn, le premier volet des aventures d’Aloy, ne devrait pas y échapper.

Après Horizon Forbidden West, sorti en février dernier, et la sortie très attendue de la déclinaison VR Horizon Call of the Mountain, Guerrilla Games pourrait faire patienter les joueurs avec une version de Zero Dawn remise au goût du jour.

Selon une source anonyme, relayée par le site VideoGamesChronicle, le jeu en monde ouvert, sorti en 2017 sur PlayStation 4, pourrait bénéficier de quelques améliorations graphiques (textures, animations, lumières…), des options d’accessibilité, et une meilleure compatibilité avec les fonctions de la manette DualSense. Soit, en quelque sorte, le même traitement dont a bénéficié récemment le remaster de The Last of Us.