Horizon Forbidden West : une suite est envisagée

Et si la franchise à succès de Guerrilla Games connaissait un troisième volet ? C’est ce qu’envisage le studio néerlandais, comme on l’apprend sur le site VG24/7.

Mathijs de Jonge, directeur créatif de Horizon Forbidden West, y parle notamment de la fin du deuxième jeu, qui reste ouverte, sans trop spoiler. Selon le directeur créatif, le cliffhanger " est une fois de plus là pour mettre en place les choses pour le prochain jeu. " Notons que c’était déjà le cas lors du premier épisode, Horizon Zero Dawn. Mathijs de Jonge mentionne également que Guerrilla Games peut puiser dans l'histoire riche et étendue de l’histoire d’Aloy pour créer de nouveaux mystères et de nouvelles intrigues.