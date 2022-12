Horizon Forbidden West : le prochain jeu sera multijoueur

Sony et Guerrilla Games préparent déjà l’après Horizon Forbidden West. Le jeu, qui avait succédé à Horizon Zero Dawn, est une exclusivité PlayStation à laquelle Sony tient. Plusieurs projets sont d’ailleurs en cours de développements.

Les aventures d’Aloy vont en effet se décliner sur différents supports. Un DLC est attendu pour 2023, mais également un spin-off attendu sur le casque PlayStation VR2, ainsi qu’une série Netflix, et un remake PS5 du premier volet.

Mais ce n’est pas tout. Comme l’annonce une offre d’emploi publiée par Guerrilla Games sur Twitter, “une nouvelle équipe interne est en train de développer un projet en ligne distinct dans l'univers d'Horizon. Doté d'une nouvelle distribution de personnages et d'un look stylisé unique, les amis pourront explorer ensemble les natures majestueuses d'Horizon. Le studio est en quête d'un senior combat designer, expérimenté et passionné pour aider à la création d'ennemis mécaniques spectaculaires, difficiles et mémorables à combattre en coopération.”