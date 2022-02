Horizon Forbidden West, Just Chatting, Lost Ark... Quels sont les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine ?

Cette semaine, Just Chatting maintient sa première place. League of Legends et Grand Theft Auto V suivent sur le podium. La grosse dégringolade s'attribue à Lost Ark cette semaine.

1 - Just Chatting garde la première place du classement avec 64,77 millions d'heures visionnées par les streamers. La catégorie enregistre une hausse de 2,8 % dans les visionnages. Elle représente 1,79 millions d'heures vues de plus cette semaine.

2 - League of Legends s'accroche à la seconde place du classement. Malgré tout, le jeu atteint les 35,80 millions d'heures visionnées. Presque 10% de plus que la semaine précédente. Cette augmentation se chiffre à 2,49 millions d'heures regardées en plus par les streamers cette semaine.

3 - Grand Theft Auto V, à la troisième place du podium, suit la logique des classements des semaines précédentes. Le jeu colle de près le second, avec 35,27 millions d'heures visionnées par les streamers. Cette semaine, il enregistre 3,80 millions d'heures regardées en plus (+12,1 %).

4 - Lost Ark est quatrième du classement. Les heures regardées dégringolent cette semaine et passent sous la barre des 32 millions visionnées (-56,5 %). Le jeu perd 41,62 millions d'heures visionnées en une semaine.

5 - VALORANT clôture le classement de la semaine avec 23,36 millions d'heures regardées ces sept derniers jours. Un petit score, ponctué d'une hausse minime d'1,8 % dans les visionnages. Suffisant pour maintenir le jeu en cinquième place.