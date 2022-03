Horecatel, au "Wex" à Marche-en-Famenne, jusqu'au 16 mars

Dès aujourd'hui et jusqu'au 4 avril, 13 jobdays consacrés à l'horeca seront successivement organisés en Wallonie. Plus de 1.100 offres d'emploi sont à pourvoir dans des hôtels, restaurants, brasseries et cafés wallons.

Hasard du calendrier, hier, de futurs restaurateurs s'étaient rendus au salon Horecatel, au "Wex", à Marche-en-Famenne. "Horecatel", c'est le rendez-vous incontournable des professionnels de l'horeca. On y trouve tout sur le matériel, les fournisseurs, les produits alimentaires, la gastronomie, mais également la formation et l'emploi.

Mais l'on constate que depuis le recul de l'épidémie, le secteur redémarre petit à petit. Parfois avec des intérimaires moins qualifiés. Souvent avec trop peu d'effectifs témoigne Renaud Bolly, porte-parole du centre de formation et de perfectionnement Horeca-Wallonie :

"On a vu pas mal de personnes quitter le secteur pendant la crise du Covid, et là on essaie de remotiver les gens à redécouvrir ou découvrir ce secteur qui est tellement gratifiant."

Professionnel du secteur, Olivier Laurent peine à trouver le bon élément :

"Je pense qu'il y a un problème d'implication, et de responsabilité du travail. Il faut rendre la confiance."

Zélia est une future restauratrice en formation :

"Il y a une petite appréhension à cause du Covid, là ça semble mieux se passer, je croise les doigts afin de pouvoir me lancer rapidement."

Puis, il y a ceux qui se sont découverts une passion pour l'horeca, comme Anita :

"En plein confinement j'avais perdu mon travail, et je me suis dit pourquoi ne pas suivre une formation et me lancer ? Quand je vois de grands restaurateurs qui continuent, je me dis pourquoi pas !"

Le Chef Jean-Philippe Watteyne, restaurateur et ambassadeur du salon :

"Ces pauvres jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont pas eu de stages pendant deux ans, ils ont très peu d'expérience dans le domaine, mais ça va rentrer dans l'ordre, il le faut."

Le salon Horecatel attire chaque année entre 20.000 et 40.000 professionnels du secteur. Il est accessible jusqu'à ce mercredi soir.