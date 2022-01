Horeca, culture, monde de la nuit : Frank Vandenbroucke répond aux critiques face aux dernières mesures du codeco

Les mesures prises lors du dernier comité de concertation ne plaisent pas à tout le monde. L'HoReCa estime que le baromètre est un scandale. Le secteur culturel se sent quant à lui enfin entendu mais estime que les limites de CO² à maintenir dans les salles sont trop strictes. Du côté du monde de la nuit, on dénonce le manque de perspectives de réouverture.

De nombreuses critiques contre les mesures décidées lors du comité de concertation auquel a répondu le Ministre de la Santé Frank Vandenbroucke dans notre Journal Télévisé de 19h30.

Des mesures insuffisantes pour l’Horeca

Pour l’HoReCa, le baromètre sanitaire présenté lors du dernier comité de concertation est un scandale. Le secteur a obtenu la fermeture de ses établissements à minuit au lieu de 23 heures précédemment mais cela n’est pas suffisant selon lui. Les hôtels, cafés et restaurants désirent plus d’assouplissements.

Le secteur de l’HoReCa ne comprend pas pourquoi le baromètre, qui entrera en vigueur le 28 janvier et dans lequel il est compté, sera directement en code rouge et non en code orange. Le secteur se retrouve donc au code couleur maximal pour trois semaines jusqu’au prochain comité de concertation : "Nous regrettons que le baromètre se base non plus sur le nombre de lits en soins intensifs comme cela était le cas jusqu’à maintenant mais sur le nombre d’hospitalisations" explique Luc Marchal, président de la fédération HoReCa Hainaut. "Certains infectiologues et spécialistes rappellent qu’un certain nombre d’hospitalisations ne sont pas forcément attribuées au Covid", ajoute-t-il.