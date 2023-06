Horaires, télétravail, salaire : les jeunes moins tolérants face aux difficultés professionnelles.

A en croire l'étude, les plus jeunes générations seraient (aussi) davantage confrontées à certains désagréments que leurs aînés. Près de la moitié des 18-30 ans (45%) déclarent faire des heures supplémentaires non payées contre 36% du reste du panel et plus d'un tiers (35%) affirment travailler avec des collègues qui ne connaissent pas leur prénom contre 29% des salariés âgés de plus de 30 ans.

Le refus du télétravail, principal motif de démission, toucherait également plus les moins de 30 ans : 31% contre 20% pour les autres salariés.

Autre situation frustrante pour les salariés : la pause déjeuner. Près d'un répondant sur trois (29%) affirme n'avoir parfois même pas trente minutes pour souffler à 12h. Un problème qui serait même récurrent pour un quart des personnes interrogées.

Autant de situations qui amènent les salariés à repenser leur lien avec le monde professionnel et à trouver des parades, qu'elles se traduisent par un certain ressentiment ou une démission silencieuse pour protéger leur santé mentale.

*L’étude a été menée par OpinionWay pour Indeed en avril 2023 auprès de 1138 salariés français âgés de 18 ans et plus travaillant dans les secteurs privé et public, dont 335 salariés de 18-30 ans.