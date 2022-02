Hopper et le hamster des ténèbres, un Indiana Jones en version animée et animalière

Hopper est le fils du célèbre Chickenson, le plus grand des lapins aventuriers. En réalité, Hopper est à moitié son fils, puisqu’il a été adopté. Et Hopper n’est pas un lapin comme les autres, c’est un poulet-lapin ! Et non content d’avoir des oreilles de lapin, une plume sur le haut du crâne et des pattes de poulet, Hopper est également terriblement maladroit. Malgré tout, notre jeune héros veut lui aussi devenir un aventurier et dépasser son paternel. Pour y arriver, il se lance, avec ses amis Archie la tortue et Meg la mouflette, à la recherche du Sceptre du Hamster des Ténèbres…

"Hopper et le hamster des ténèbres" est un film d’animation réalisé en Belgique par Ben Stassen et son studio, NWave (déjà à l’origine de "Fly Me to the Moon", "Le voyage extraordinaire de Samy" et "Le manoir magique"). Et l’on peut dire qu’ils ont de l’audace chez NWave. L’audace de marcher sur les plates-bandes des grands studios d’animation américains et ça paie. En plus, Ben Stassen est le spécialiste belge, européen et mondial de l’animation en 3D. Il a commencé par des films pour les parcs d’attractions dans les années 80 et depuis, il n’a pas arrêté de perfectionner son art. Il nous propose donc de véritables angles de réalisation pour la 3D, pour que les effets du relief impressionnent réellement. En plus, dans cette version animale d’Indiana Jones, il y a de l’aventure et de la drôlerie. Avec, en plus, une réflexion (utile) sur l’acceptation de nos différences. Le spectacle est parfait pour toute la famille.