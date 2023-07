Hopman Cup : Mertens doute mais s’impose face à Masarova et lance la Belgique face à l’Espagne

Elise Mertens a remporté le premier match opposant la Belgique à l'Espagne en s'imposant face à Rebeka Masarova dans une rencontre où la Belge a connu une baisse de régime dans le deuxième set. Mertens s'est finalement imposée 7-7 (7/3) 2-6 10/5 et offre le premier point à la Belgique.

Après la défaite face à la Croatie, la Belgique affronte l’Espagne en Hopman Cup. Elise Mertens devait initialement affronter Paula Badosa ce vendredi, mais la numéro 1 espagnole est blessée et c’est donc la jeune Rebeka Masarova qui se trouve face à elle.

Mertens ne rentre pas bien dans sa rencontre et est breakée d’entrée. Mais la numéro 1 belge réagit directement et parvient à reprendre le service de son adversaire d’un passing croisé en revers dans les pieds de Masarova qui ne peut que renvoyer la balle dans le filet.

La suite du set est serrée mais Mertens parvient à breaker pour mener 6-5. Elle se fait cependant débreaker dans le jeu suivant et le premier set file donc au tie-break. Plus expérimentée, la Belge domine facilement le jeu décisif qu’elle conclut par un smash pour l’emporter 7-6 (7/3).

Le deuxième set est bien plus compliqué pour la Belge qui offre rapidement le break sur une double faute (1-2). Mertens n’y est pas du tout dans cette deuxième manche et concède un deuxième break (1-4) en commettant beaucoup de fautes. Le set file rapidement et l’Espagnol l’emporte 2-6.

En Hopman Cup, le troisième set se joue sous la forme d’un super tie-break. Comme dans la première manche, Mertens prend rapidement les devants dans le tie-break et mène 5/1. Mais la Belge n’est pas constante et recommence à commettre de grosses fautes et le score n’affiche plus que 6/5. Masarova n’en profite cependant pas et réalise deux grosses fautes pour redonner un certain avantage à Mertens (8/5). La Belge en profite et remporte ce tie-break (10/5).

Elise Mertens offre donc une première victoire à la Belgique (7-6 (7/3) 2-6 10/5) dans ce duel face à l’Espagne. Suite à la défaite face à la Croatie, la Belgique doit s’imposer face à l’Espagne et David Goffin devra donc venir à bout de Carlos Alcaraz ou la paire Goffin/Mertens devra s’imposer face à la paire Alcaraz/Masarova.