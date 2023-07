Hopman Cup : la Croatie s’impose 2-1 contre l’Espagne et prive la Belgique de finale

La Belgique de David Goffin et Elise Mertens ne disputera pas la finale de la Hopman Cup de tennis après la victoire 2-1 de la Croatie contre l’Espagne samedi à Nice en France.

Dans le premier duel de la journée, Donna Vekic (WTA 22) avait mis la Croatie aux commandes après une victoire en deux sets 6-2, 6-1 contre Rebeka Masarova (WTA 72). Un résultat qui éliminait l’Espagne, qui devait s’imposer 3-0 pour se qualifier pour la finale.

Dans la foulée, le N.1 mondial Carlos Alcaraz a permis à l’Espagne d’égaliser en s’imposant au super jeu décisif 6-3, 6-7 (6/8), 10/5 contre Borna Coric (ATP 15) avant que Coric et Vekic ne prennent le dessus dans le double mixte : 1-6, 6-4, 14/12.

Déjà vainqueurs de David Goffin et Elise Mertens jeudi sur le même score, Coric et Vekic permettent à la Croatie de disputer la finale dimanche contre la Suisse qui a remporté ses deux matches de groupe contre le Danemark et la France.

Vendredi, la Belgique s’était imposée 2-1 contre l’Espagne et devait espérer une victoire 2-1 de l’Espagne contre la Croatie pour se hisser en finale. La Hopman Cup fait son retour au calendrier pour la première fois depuis 2019. La Belgique a atteint la finale en 2011, avec un duo composé de Justine Henin et Ruben Bemelmans. Les Belges s’étaient alors inclinés face aux Américains Bethanie Mattek-Sands et John Isner.