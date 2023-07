Hopman Cup : Goffin et Mertens remportent le double et offrent la victoire à la Belgique face à l’Espagne

La Belgique s’est imposée 2-1 contre l’Espagne pour son second match de poule de la Hopman Cup de tennis après la victoire en deux sets 6-3, 6-1 de David Goffin et Elise Mertens dans le double mixte contre Carlos Alcaraz et Rebeka Masarova.

Dans le premier set, Goffin et Mertens ont signé un break pour mener 4-3 avant d’en réaliser un nouveau dans le neuvième jeu pour s’adjuger le gain de la première manche. Le duo belge a poursuivi sur sa lancée dans le second set avec des breaks dans les quatrième et sixième jeux pour offrir la victoire à la Belgique.

Dans le premier match de la journée, Mertens, 30e mondiale, s’était imposée 7-6 (7/3), 2-6, 10/5 contre Masarova, 72e mondiale avant que Goffin ne s’incline 4-6, 6-4, 10/8 contre Alcaraz, N.1 mondial.